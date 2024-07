Denise è la prima vincitrice di tappa del concorso ‘Splendida d’Italia’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Fossombrone, 29 luglio 2024 –Pierpaoli 16 anni di Lucrezia è ladidi selezione regionale delnazionaled'Italia’, condotta da Augusto Alessi svoltasi lo scorso venerdì al Desirèe Cafè di Fossombrone. La fascia Sorriso Tv è andata alla pesarese Veronica Nucci, mentre la fascia Moda Mare è stata assegnata a Giulia Mosca 21 anni di Mondolfo. Oltre alle due uscite individuali in abito da sera e costume votate dalla giuria presieduta da Anna Stolfa, sotto gli scatti del fotografo ufficiale delMaurizio Rossi Foto Capri Fano, le ragazze hanno sfilato in outfit casual e momento clou dell'uscita dedicata alla lotta al femminicidio sulle note della canzone Donne di Mia Martini a piedi nudi e a testa bassa con in mano slogan contro questo orrendo fenomeno.