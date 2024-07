Pure Isem abbandona la città Temiamo per la tenuta sociale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) VIGEVANO (Pavia) I lavoratori della, l’azienda vigevanese leader nel packaging di lusso che conta 350 dipendenti e che ha annunciato l’intenzione di trasferirsi a Trecate, centro del Novarese a una ventina di chilometri dallaDucale, sono in stato di agitazione. Lo confermano la segreteria provinciale di Cgil e Slc Cgil, Filcams Cgil e Nil Cgil. Il riferimento è all’incontro che si è svolto il 12 luglio in Prefettura cui hanno partecipato i sindacati, il sindaco Andrea Ceffa, i rappresentanti delle società Hclog e Humangest e l’ingegner Francesco Pintucci di(nella foto). "In quella sede l’azienda ha confermato l’intenzione di trasferire l’attività produttiva entro il prossimo anno – dicono i sindacati – per la necessità di disporre di nuovi spazi per l’espansione dell’attività.