Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Unadied exe paralimpiche per sensibilizzare sul tema della parità disi è svolta domenica mattina afuori dal Grand Opéra Garnier. Tra le decine diche hanno rinunciato al loro consueto abbigliamento sportivo per sfilare come mo, la nuotatrice qatariota Nada Arkaji e la judoka capoverdiana Sandrine Billiet. Le partecipanti hanno lodato il fatto chesia la prima edizioneOlimpiadi in cui le donne sono lo stesso numero degli uomini, ma hanno anche avvertito: c'è ancora lavoro da fare per la parità nei ruoli di allenatore e personale medico.