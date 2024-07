Parigi 2024 ginnastica artistica l’Italia incanta in qualifica | le Fate ipotecano la finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) In una Bercy Arena stracolma hanno avuto inizio i Giochi Olimpici didelledella. La presenza di Simone Biles attrae anche le stelle dello show business, tra attori, cantanti e sportivi e si crea un’atmosfera assolutamente magica anche per le nostre atlete, impegnate nella seconda suddivisione insieme proprio alle statunitensi e alla Cina. Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli e Giorgia Villa mettono in ghiaccio lazione per laa squadre con un punteggio complessivo di 166.681 con cui si mettono alle spalle anche un’avversaria tra le più temibili come la Cina.