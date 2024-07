Infissi in oro e un garage-museo | benvenuti nella nuova casa di Cristiano Ronaldo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 28 luglio 2024) Lachee Georgina Rodriguez hanno comprato in Portogallo non è ancora pronta, ma già detiene un record pazzesco. Verde e azzurro a perdita d’occhio, a un tiro di schioppo dal mare e dal parco naturale di Sintra-Cascáis. Un quartiere esclusivo che nulla ha da invidiare a mete più famose e che, non a caso, è stato scelto dae dalla sua bellissima famiglia. La Los Angeles o la Miami del Portogallo, per certi versi, se vogliamo metterla su questo piano.avrà presto unadi zecca in Portogallo (LaPresse) – Ilveggente.itSorge proprio in questo contesto unico nel suo genere, più precisamente a Quinta da Marinha, l’abitazione da sogno in cui il calciatore portoghese e la bella Georgina, con al seguito ovviamente i figli, si recheranno, quando sarà finalmente pronta, ogni volta che avranno voglia di staccare un po’ la spina.