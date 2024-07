Harry paragona Meghan a Diana ma le sue parole scatenano il finimondo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 28 luglio 2024)hanno davvero qualcosa in comune? Secondo il Principesì, ma il resto del mondo non è d’accordo (e nemmeno la famiglia di). Quandoincontròper la prima volta era il 2016 e, a quanto pare, fu amore a prima vista. I due vennero messi in contatto da un’amica comune e decisero di organizzare un appuntamento al buio per scoprire se tra loro poteva esserci una qualche affinità.nel giorno del loro matrimonio – Fonte Ansa Foto – cityrumors.itA quanto pare ci fu eccome, tanto che appena due anni dopo i due decisero di convolare a nozze: si trattò di un matrimonio troppo frettoloso secondo il parere di molte persone all’interno della Famiglia Reale, in particolare secondo William.