Canottaggio oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

(Di domenica 28 luglio 2024) Seconda giornata di gare alledi, con ilprotagonista della mattinata. Sono diversi infatti gli azzurri in gara nell’acqua della Senna: si parte alle 10.10 con il ripescaggio del due di coppia femminile con Stefania Gobbi e Clara Guerra, mentre alle 10.20 ci sarà quello maschile con Matteo Sartori e Niccolò Carucci. Alle ore 11.00 scendono invece in acqua Giovanni Codato e Davide Comini per le batterie del due senza maschile. Alle 12.00 è invece il turno di Gabriel Soares e Stefano Oppo, impegnati nelle batterie del due di coppia pesi leggeri maschile, mentre alle 12.50 gli ultimi azzurri dela scendere in acqua saranno i ragazzi del quattro senza per le batterie, ovvero Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale e Matteo Lodo.