Ultimo | fuori il nuovo album Altrove

(Di sabato 27 luglio 2024): l’attesa è finita., ildi inediti (il sesto in studio) èovunque sotto etichetta indipendenteRecords, distribuito da Believe.– disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati CD, CD autografato, Vinile, Vinile autografato, Vinile trasparente, Vinile colorato verde, Vinile colorato blu – regala al pubblico 8 nuovi brani, 8 istantanee scattate per imprimere sul pentagramma una nuova dimensione. Un vero e proprio racconto in musica che il cantautore romano – con all’attivo 68 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e più di 2 miliardi di stream collezionati su Spotify – ha tracciato per raccontarsi in modo inedito.