Riassunto | Gli insediamenti della Chiesa morava in quattro paesi inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 27 luglio 2024) NUOVA DELHI–(BUSINESS WIRE)–J. William Reynolds, sindacocittà di Bethlehem e presidenteCommissione per ildi Bethlehem, parlando a nome di tutte ele comunità storiche morave, ha annunciato oggi che glisono stati iscrittiprestigiosadelin occasioneriunione del Comitato delin corso a Nuova Delhi, in India, dal 21 al 31 luglio 2024. Glistoricidi Bethlehem in Pennsylvania/USA; Gracehill in Irlanda del Nord/Regno Unito e Herrnhut in Germania, vanno ora ad aggiungersi a Christiansfeld, in Danimarca (già iscritto nel 2015) per formare un unico sito delche rappresenta l’eccezionale valore universale di questistorici e l’influenza a livello