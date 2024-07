Olimpiadi di Parigi 2024 la 4×100 stile libero lotta e sale sul podio | è bronzo storico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio– Lamaschile resta sule si prende ilalledi. Lo fa dopo l'argento di Tokyo 2020. Gli Azzurri volano in acqua, combattono e si attaccano alla corsia degli Stati Uniti, che poi conquista l'oro. L'Australia velocissima è argento, ma l'Italia del nuoto fa bisnella storia a cinque cerchi, con la delegazione tricolore chea tre medaglie (due bronzi in serata). Velocissima la squadra tricolore formata da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conteo Bonin e Manuel Frigo.