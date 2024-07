LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Santuccio nella spada femminile e Samele nella sciabola maschile le carte dell’Italia ai quarti di finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 Cinque minuti di attesa prima di vedere entrare in pedana gli ultimi ottavi didi. Poi si tornerà aidicon alle 15.50 in programma la sfida trae Differt. 15.19 Anche il coreano Oh, testa di serie n.3 del tabellone, fa il suo dovere battendo l’iraniano Pakdaman per 15-10. Questo il quadro allineato: EGY ELSISSY Z (1) – GER SZABO M – FRA PATRICE S (8) CHN SHEN C TUN FERJANI F-HUN GEMESI C KOR OH S (3) – FRA APITHY B-CAN ARFA F ITAL (7) EGY AMER M– GEO BAZADZE S (2) 15.17 Negli altri ottavi l’egiziano Elsissy batte l’ultimo americano superstite Saron (15-12), mentre il cinese Shen continua la sua corsa estromettendo il coreano Park (15-11). SAMBELE b.