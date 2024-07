Ippica allevatori al Savio Nella TQQ favorito Attalo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) La corsa Tris Quarté e Quinté torna questa sera all’Ippodromo delriaccendendo sull’impianto cesenate i riflettori del trotto nazionale. L’appuntamento è alla quarta corsa, abbinata al ‘Premio Amici Pedalatori della Settimana’, che vedrà 17 coppie al via in una sfida sulla media distanza e con partenza ai nastri. Riguardo ai pronostici,(con Luca Lovera in sediolo) veste i panni delnonostante la collocazione in seconda fila. Attenzione però anche ai penalizzati All About Bi e Draghetto Jet, rispettivamente condotti da Alessandro Raspante ed Enrico Bellei, preferiti allo specialista Vaomar. Ci saranno infine chance anche per Amely Pan e Dakota Dei Rum. La corsa a maggior dotazione della serata, con un montepremi di 9.