Il viaggio nei pentimenti della Rai su Alberto Angela

(Di sabato 27 luglio 2024) I dati degli ascolti televisivi non mentono: Temptation Island è un fenomeno televisivo apprezzato e seguito da buona parte del pubblico italiano. Il “nei sentimenti” delle coppie di innamorati (?) attira l’attenzione di moltissimi telespettatori e lo share conferma questa tendenza che va avanti da anni. La Rai ha provato a contrastare questo predominio – pressoché assoluto – mandando in onda Noos, il programma di approfondimento e divulgazione condotto da, in onda ogni giovedì su Rai 1. Fino alla scorsa settimana: la televisione pubblica ha deciso di sospendere la messa in ondatrasmissione a causa degli scarsi risultati, fagocitati dal successo del “reality” Mediaset. Temptation Island è l’incuboRai Dunque, fino al 22 agosto – quindi anche dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 – Noos non andrà più in onda.