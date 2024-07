Hockey prato Olimpiadi 2024 | risultati e classifica della prima giornata L’Olanda vince sia tra gli uomini che tra le donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)per i due tornei disualledi Parigi. Due gli incontri per quanto riguarda le, sei invece tra gli. Spiccano le vittorie delle due compagini favorite per l’oro, quelle dei Paesi Bassi, mentre il successo più netto diè quelloGermania per 8-2 sui padroni di casaFrancia. Andiamo a rivivere questacon tutti iFEMMINILEGruppo A Olanda-Francia 6-2 Gruppo B Argentina-USA 4-1MASCHILEGruppo A Germania-Francia 8-2 Gran Bretagna-Spagna 4-0 Olanda-Sudafrica 5-3 Gruppo B Belgio-Irlanda 2-0 India-Nuova Zelanda 3-2 Australia-Argentina 1-0