Chiese in vendita ecco quali e come comprarle Guarda

Don Ezio Segat è uno di quei parroci di provincia concreti e che badano al sodo. Fa il sacerdote a Fontanelle, in provincia di Treviso, e in questi giorni ha fatto una scelta importante: ha deciso di mettere inunatta, un edificio che tecnicamente è classificato“sala adibita a luogo di culto”, nel centro della sua cittadina di 5.600 anime, perché di fedeli, lì dentro, se ne vedono sempre meno epperò di spese ne arrivano sempre di più. Costi di manutenzione, bollette: anche tenere aperti i centri ecclesiastici costa. «Il mondo cambia, bisogna adeguarsi», dice don Ezio: quella è una cappella «costruita cinquant'anni fa, quando c'erano tanti bambini nella zona e tanti anziani la frequentavano quotidianamente. Nell'ultimo periodo l'abbiamo tenuta aperta per tre messi settimanali del mattino e per la celebrazione serale della domenica, ma di residenti ne sono venuti comunque pochi e chi partecipava alle funzioni era per lo più di fuori».