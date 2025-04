Quotidiano.net - Riccardo Guasco e i manifesti per il Comunale

Dal 2020,collabora con il Teatrodi Bologna, realizzando iper le stagioni operistiche e di danza. Il suo stile distintivo, ispirato al cubismo e al futurismo, si caratterizza per l'uso di forme geometriche, colori intensi e composizioni dinamiche. Queste illustrazioni sintetizzano in un'unica immagine i personaggi, gli oggetti di scena e i simboli chiave di ogni opera, creando un'identità visiva riconoscibile e coinvolgente per il teatro. Le sue opere sono state esposte lungo i portici di Bologna e nel Foyer Respighi del teatro, contribuendo a rendere il Teatroun punto di riferimento culturale sia per i cittadini che per i visitatori.