Billie Jean King Cup 2025 completato il quadro delle Finals i risultati delle qualificazioni

Nel fine settimana appena concluso è stato definito ildellaCup. Infatti, tra il 10 e il 12 aprile si sono disputati i playoff, che per questa edizione hanno previsto un format rivisitato. Non più il confronto secco tra due formazioni, ma sei gironi composti da tre squadre ciascuno, dove la prima classificata avrebbe staccato il pass per leche si terranno alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, in Cina, dal 16 al 21 settembre. In questo modo, alle finali, che si terranno nella stessa location che ha ospitato le Wtadel 2019, le squadre scendono da dodici a otto, ma tutte saranno subito impegnate dai quarti di finale. Ecco, quindi, com’è andata.I sei gironi si sono disputati uno a Bratislava (in Slovacchia), uno a L’Aia (Paesi Bassi), uno a Ostrava (in Cechia), uno a Brisbane (in Australia), uno a Tokyo (in Giappone) e uno Radom (in Polonia).