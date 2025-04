Ungheria emendamento su stretta per comunità Lgbtq le proteste prima del voto

(LaPresse) I manifestanti hanno cercato di bloccare l'edificio del Parlamento ungherese lunedì prima del voto di un emendamento costituzionale visto da molti critici come una mossa del governo per limitare i diritti delle comunità Lgbtq+. L'emendamento, poi approvato, vieta gli eventi pubblici Lgbtq+ e potrebbe portare al divieto di eventi come il Budapest Pride o fornire una base costituzionale per negare il riconoscimento delle identità transgender e intersessuali.

