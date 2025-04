Sport.quotidiano.net - Van der Poel e la borraccia lanciata da un tifoso durante la Roubaix: le reazioni

Roma, 14 aprile 2025 - La scena non è esattamente inedita quando di mezzo c'è Mathieu Van Dere la location è il Belgio, possibilmente nelle gare invernali di ciclocross nelle quali evidentemente si accende la parte meno sana della rivalità a distanza con Wout Van Aert. Sporadicamente però accade anche su strada, ed era successo nella recente E3 Saxo Classic 2025, altra corsa vinta: quel giorno l'olandese era stato 'accolto' dallo sputo di un '', mentre nel fango del ciclocross la sostanza più gettonata èl la birra, se non qualcosa dal colore simile. Il figlio e nipote d'arte ha sempre incassato con stile, lasciando le indagini del caso agli organizzatori delle gare e alla polizia, ma quanto accaduto alla Parigi-2025, con il lancio di unapiena, non poteva passare inosservato.