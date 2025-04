Offerte per le messe arrivano nuove regole dal Vaticano cosa cambia

Vaticano introduce nuove regole per messe e sacramenti: stop ad abusi su Offerte e celebrazioni cumulative. Le donazioni restano libere, mai obbligatorie, e l’accesso ai sacramenti deve essere garantito a tutti, indipendentemente dalla disponibilità economica. Leggi su Fanpage.it Ilintroducepere sacramenti: stop ad abusi sue celebrazioni cumulative. Le donazioni restano libere, mai obbligatorie, e l’accesso ai sacramenti deve essere garantito a tutti, indipendentemente dalla disponibilità economica.

