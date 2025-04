Hanno fatto fuori Onana c’è un italiano per il Manchester United

Hanno messo fuori. Lo Hanno mollato. E adesso il Manchester United guarda altrove. Anche in ItaliaHanno fatto fuori Onana: c’è un italiano per il Manchester United (Foto: LaPresse) – serieanews.comC’è un momento, nella vita di ogni portiere, in cui non basta più nemmeno la scusa del “succede anche ai migliori”. Quando le papere iniziano ad accumularsi, le critiche si fanno tempesta, e anche quelli che all’inizio ti difendevano iniziano a guardarti con quell’espressione da “ma chi ce l’ha fatto fare?”.Per Andre Onana quel momento è arrivato in fretta. Forse troppo anche per i suoi standard, visto che al Manchester United si era presentato con un curriculum da finale di Champions e un passato da eroe interista. Peccato che a Old Trafford non si campi di ricordi.L’ultima goccia? Una di quelle che lascia il segno. Serieanews.com - Hanno fatto fuori Onana: c’è un italiano per il Manchester United Leggi su Serieanews.com Lomesso. Lomollato. E adesso ilguarda altrove. Anche in Italia: c’è unper il(Foto: LaPresse) – serieanews.comC’è un momento, nella vita di ogni portiere, in cui non basta più nemmeno la scusa del “succede anche ai migliori”. Quando le papere iniziano ad accumularsi, le critiche si fanno tempesta, e anche quelli che all’inizio ti difendevano iniziano a guardarti con quell’espressione da “ma chi ce l’hafare?”.Per Andrequel momento è arrivato in fretta. Forse troppo anche per i suoi standard, visto che alsi era presentato con un curriculum da finale di Champions e un passato da eroe interista. Peccato che a Old Trafford non si campi di ricordi.L’ultima goccia? Una di quelle che lascia il segno.

