Leao torna al top della forma con il nuovo modulo di Udine

, che spettacolo! Ottimo adattamento neldi Conceicao.Il Milan ritrova brillantezza grazie a un’ottima prova corale nella trasferta di, dove ha travolto l’se con un netto 0-4. Una prestazione solida e convincente, soprattutto per quanto riguarda la nuova disposizione tattica decisa da Sergio Conceicao, che ha scelto il 3-4-3 come schema di riferimento. Tra i protagonisti assolutiserata, spicca senza dubbio Rafael, autore di una partita eccellente e finalmente incisivo come ci si aspetta da un numero 10.Conceicao ha schieratolargo a sinistra nel tridente offensivo, completato da Pulisic sulla destra e Abraham come centravanti. Il portoghese ha risposto con una prestazione di altissimo livello, sbloccando il risultato a pochi minuti dall’intervallo e servendo un assist perfetto per il gol del definitivo 0-4 firmato da Reijnders.