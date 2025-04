Quotidiano.net - ‘Outlander – Blood of My Blood’: due storie d’amore, un solo destino

L’universo dell’amatissima serie’ si espande, e lo fa tornando alle origini. ‘of My’, il prequel targato Starz, racconterà non una, ma dueparallele: quella dei genitori di Jamie Fraser e quella dei genitori di Claire Beauchamp. Dieci episodi, due epoche storiche, e lo stesso romanticismo travolgente che ha reso celebre la serie madre. Il debutto è previsto per l’estate 2025 (ancora senza data ufficiale), mentre la saga principale si avvia alla chiusura: la settima stagione si è appena conclusa, e l'ottava e ultima stagione è già stata annunciata come gran finale del viaggio di Claire e Jamie. Prima di dire addio ai protagonisti che hanno fatto innamorare milioni di spettatori, questo nuovo capitolo vuole mostrarci da dove tutto ha avuto inizio. Una storia che si divide tra le Highlands e le trincee inglesi Dimenticate per un attimo il viaggio nel tempo attraverso le pietre: ‘of My’ punta dritto al cuore di due epoche diverse ma ugualmente turbolente.