Ilnapolista.it - Meret: «Conte mi chiede di muovermi insieme alla difesa, non di costruire come faceva Spalletti»

Leggi su Ilnapolista.it

Alex, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Lega Serie A. Focus del suo intervento la stagione in essere del Napoli e il suo rapporto con, oltre che il suo futuro. Di seguito quanto dichiarato dal secondo della Nazionale di: «Mai vistoarrabbiatodopo il Verona.»Per arrivare fino in fondo cosa servirà?«Per arrivare fino in fondo servirà sicuramente lavorare durostiamo facendo da inizio anno, seguire ciò che ciil mister e avere lo spirito di sacrificio che ci ha contraddistinti fin dall’inizio. Sarà dura, ma ci proveremo finofine, abbiamo grande fiducia in noi stessi».Analogie con la squadra che ha vinto l’ultimo Scudetto?«Sicuramente il gruppo che funziona benissimo. Siamo un gruppo di bravi ragazzi, lavoriamo ogni giorno al massimo e questo ci ha contraddistinto anche nella stagione dello Scudetto.