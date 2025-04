Italia s Got Talent 2025 Alessandro Cattelan arriva in giuria Aurora e Fru ancora alla conduzione

Italia's Got Talent: alla giuria formata da Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini, si aggiunge Alessandro Cattelan. Nuovo arrivo nella giuria di Italia's Got Talent: si tratta di Alessandro Cattelan, che si aggiunge al bancone del celebre Talent show di Disney Plus. Il nuovo ingresso è stato ufficializzato oggi dalla rete, mentre ancora non si sa niente sulla data di rilascio. L'edizione 2025: Alessandro Cattelan in giuria, Aurora e Fru alla conduzione Il conduttore prenderà posto al bancone, dove rivestirà il ruolo di giudice insieme alla veterana Mara Maionchi, a Frank Matano e all'ereditiera Elettra Lamborghini, che è alla sua seconda edizione del programma. alla conduzione invece, si riconferma la coppia made in The Jackal composta da . Movieplayer.it - Italia's Got Talent 2025: Alessandro Cattelan arriva in giuria, Aurora e Fru ancora alla conduzione Leggi su Movieplayer.it Nuovo arrivo al bancone di's Gotformata da Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini, si aggiunge. Nuovo arrivo nelladi's Got: si tratta di, che si aggiunge al bancone del celebreshow di Disney Plus. Il nuovo ingresso è stato ufficializzato oggi drete, mentrenon si sa niente sulla data di rilascio. L'edizioneine FruIl conduttore prenderà posto al bancone, dove rivestirà il ruolo di giudice insiemeveterana Mara Maionchi, a Frank Matano e all'ereditiera Elettra Lamborghini, che èsua seconda edizione del programma.invece, si riconferma la coppia made in The Jackal composta da .

