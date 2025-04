La strage di Calata San Marco 37 anni fa i morti senza giustizia e il latitante giapponese

anni dalla strage di Calata San Marco, in pieno centro di Napoli, e ancora oggi per le vittime e per i feriti di quell'attentato non c'è stata giustizia. Uno dei colpevoli, infatti, non è mai stato trovato. Correva l'anno 1988 e il 14 aprile un'autobomba esplose davanti a un. Napolitoday.it - La strage di Calata San Marco 37 anni fa: i morti senza giustizia e il latitante giapponese Leggi su Napolitoday.it Sono trascorsi 37dalladiSan, in pieno centro di Napoli, e ancora oggi per le vittime e per i feriti di quell'attentato non c'è stata. Uno dei colpevoli, infatti, non è mai stato trovato. Correva l'anno 1988 e il 14 aprile un'autobomba esplose davanti a un.

La strage di Calata San Marco 37 anni fa: i morti senza giustizia e il latitante giapponese. Una targa a Napoli in memoria delle vittime dell'attentato terroristico in via Calata San Marco. Strage di Calata San Marco a Napoli: si riapre l'inchiesta sull'attentato del 1988. Dopo 33 anni una targa in ricordo delle vittime. Napoli, 33 anni fa la strage di calata San Marco: Okudaira ancora ricercato. Napoli: attentato Calata San Marco, la cerimonia in ricordo delle vittime. Ne parlano su altre fonti

Scrive milano.repubblica.it: Strage di piazza della Loggia, condannato a 30 anni Marco Toffaloni: “Fu lui a mettere la bomba” - Cinquantun anni dopo la mano che ha messo la bomba in piazza della Loggia ha un nome e un volto. Per il tribunale per i minorenni di Brescia sono quelli di Marco Toffaloni. Il neofascista veronese, ...

tg24.sky.it comunica: Strage di piazza della Loggia, Marco Toffaloni condannato a 30 anni - Per i pm era stato l'"esecutore materiale" della strage per avere messo nel cestino la bomba di matrice neofascista che uccise dieci persone a Brescia, il 28 maggio 1974, assieme a Roberto Zorzi, ...

Scrive informazione.it: Strage di piazza della Loggia, Marco Toffaloni condannato a 30 anni: la sentenza - (L'Arena) Strage di Piazza Loggia, condannato a 30 anni Marco Toffaloni all'epoca 16enne: non andrà in carcere, è cittadino svizzero Il tribunale dei minori di Brescia ha condannato a trent'anni ...