Borsa di Milano guida il rialzo in Europa Ftse Mib chiude a 288

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in chiaro: dopo la pausa decisa da Trump sui dazi per smartphone e alcuni tipi di computer, nella prima seduta della settimana lamigliore in assoluto è stata di qualche frazione quella didi, con l'indiceMib che ha concluso in crescita del 2,88% a 35.007 punti. Molto bene anche Francoforte, che ha chiuso con un aumento del 2,7%, seguita da Parigi in crescita del 2,6%. Forti Amsterdam e Madrid, salite entrambe del 2,4%, con Londra che ha concluso con undel 2,1%. E lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si è mosso in ampio ribasso: il differenziale ha concluso a 116 punti base contro i 119 dell'avvio di seduta e i 124 della conclusione di venerdì prima dell'annuncio del miglioramento del rating dell'Italia di S&P, con il rendimento del prodotto del Tesoro che è in forte calo al 3,67%.