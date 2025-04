Quotidiano.net - Meta userà i nostri post per addestrare l’AI: cosa comporta (e sì, si può dire di no)

Roma, 14 aprile 2025 – Dopo l’assistente virtuale su Whatsapp,apre un nuovo capitolo in materia di intelligenza artificiale. La società che produce Facebook e Instagram, oltre alla nota app di messaggistica,e commenti pubblici per. L'obiettivo è insegnare al software generativo a "comprendere e riflettere meglio culture, lingue e storie" per "consentire di supportare meglio milioni di persone e aziende in Europa", sottolinea la società di Mark Zuckerberg. Verranno usate anche le interazioni degli utenti conAI come le domande e le richieste fatte su Instagram e Messenger, ma non quelle su WhatsApp. Niente paura, chi vuole può negare l'utilizzo dei propri dati. Non è del tutto una novità, anzi. "È importante sottolineare - spiega l'azienda - che il tipo di addestramento che stiamo svolgendo non è un'esclusiva diné avviene esclusivamente in Europa.