Atterrata navicella New Shepard di Blue Origin volo durato 11 minuti a 106 km di altitudine prima volta di 6 donne nello spazio VIDEO

durato 11 minuti il volo che ha portato nello spazio, con la navicella New Shepard di Blue Origin, Katy Parry, Gayle King, Kerianne Flynn, Laura Sanchez, Aisha Bowe e Amanda Nguyen Si è concluso con successo il volo spaziale del primo equipaggio interamente femminile dai tempi dell’iconica im Ilgiornaleditalia.it - Atterrata navicella New Shepard di Blue Origin, volo durato 11 minuti a 106 km di altitudine, prima volta di 6 donne nello spazio - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it 11ilche ha portato, con laNewdi, Katy Parry, Gayle King, Kerianne Flynn, Laura Sanchez, Aisha Bowe e Amanda Nguyen Si è concluso con successo ilspaziale del primo equipaggio interamente femminile dai tempi dell’iconica im

