Pasqua e Pasquetta da Messer Tulipano: un weekend di festa per tutta la famiglia al Castello di Pralormo

La XXV edizione della manizione, sabato 19, domenica 20 aprile e lunedì 21 aprile proporrà un programma dedicato a grandi e piccini. I bambini potranno passeggiare in due viali speciali: quello degli “gnomi olandesi”, i più popolari per i bambini dell’Olanda - e non solo -.