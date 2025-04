.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 26^ giornata: verdetti e post-season

In C1 il Cerreto D’Esi centra i play-off e sfiderà in semifinale il Bayer Cappuccini; il Chiaravalle ai play-out affronterà il Monturano. In C2 si qualificano alla fase a eliminazione diretta per i play-off Città di Ostra, Avenale, Polisportiva Victoria e Aurora Treia; i play-out sono Avis Arcevia-Ciarnin e Castelraimondo-Uroboro Fabriano; retrocede in D l’Acli Villa Musone. Il programma completoVALLESINA, 14 aprile– Non ci sono stati grossi colpi di scena nella 26^diC1 e C2 che ha deciso ie le partite. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.C1 Solo il Cerreto d’Esi festeggia al termineregulardiC1. La squadra di Ristè, infatti, pareggiando per 3-3 contro gli Amici del Centro Sportivo (in gol Carlopio, Lippera e Bicaj) si è assicurata la qualificazione alla semifinale play-off, dove affronterà il Bayer Cappuccini il prossimo 2 maggio a Macerata e dovrà per forza vincere per passare il turno.