Poste Italiane lo spazio di coworking arriva nel ufficio in via Miraglia

Poste Italiane comunica che dal 16 aprile l’ufficio postale di via Miraglia a Reggio Calabria sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una sede di co-working. "I lavori rientrano nella seconda linea di intervento del progetto Polis, "Spazi per. Reggiotoday.it - Poste Italiane, lo spazio di coworking arriva nell'ufficio in via Miraglia Leggi su Reggiotoday.it comunica che dal 16 aprile l’postale di viaa Reggio Calabria sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una sede di co-working. "I lavori rientranoa seconda linea di intervento del progetto Polis, "Spazi per.

Spazi per l’Italia a Forte dei Marmi: il coworking di Poste apre ai giovani talenti. Progetto Polis – Spazi per l’Italia: i nuovi spazi di coworking di via Idone. Forte dei Marmi tra i primi Comuni in Italia a garantire uno spazio gratuito per i giovani cittadini. Forte dei Marmi inaugura spazio coworking gratuito per giovani con Progetto Polis. Spazi per l’Italia approda a Sanremo: un’area top di lavoro condiviso. Poste conferma la chiusura di 5 sportelli a Torino e rilancia: “Apriremo uno spazio coworking”. PRESENTATO LO SPAZIO COWORKING DI POSTE ITALIANE A SAGRADO. Ne parlano su altre fonti

Secondo strettoweb.com: Reggio Calabria, alle Poste centrali al via i lavori per la sede co-working - Via ai lavori per la sede co-working all'ufficio centrale delle Poste di Reggio: l'intervento rientra nel progetto "Polis Casa dei Servizi digitali" ...

Secondo msn.com: Poste italiane, taglio del nastro allo spazio co-working - Così il sindaco Antonio Trombetta ha accolto i rappresentanti di Poste italiane che ... comunale uno spazio per promuovere, sostenere e ospitare il coworking è un’occasione da cogliere e ...

Nota di msn.com: Forte dei Marmi inaugura spazio coworking gratuito per giovani con Progetto Polis - Il Comune di Forte dei Marmi offre uno spazio coworking gratuito per un anno ai giovani grazie al Progetto Polis.