Un film Minecraft Jack Black a sorpresa in sala per ricordare come comportarsi ecco il video

Jack Black, protagonista di Un film Minecraft, è apparso a sorpresa in una sala per ricordare le regole da seguire durante la visione. Jack Black è apparso a sorpresa a una proiezione di Un film Minecraft per ricordare agli spettatori le regole di comportamento in sala. L'attore, come dimostrano alcuni video apparsi online, ha scatenato l'entusiasmo dei fan pronti a vedere il lungometraggio diretto da Jared Hess ispirato al popolare gioco. L'apparizione della star Nei video condivisi sui social, si vede il momento in cui Jack Black entra in una sala prima dell'inizio della proiezione di Un film Minecraft. L'attore ha ricordato: "Non si lanciano i popcorn! E assolutamente nessun chicken jockey! Oh sì! Sono Steve!". La star ha iniziato quindi a correre . Movieplayer.it - Un film Minecraft: Jack Black a sorpresa in sala per ricordare come comportarsi, ecco il video Leggi su Movieplayer.it , protagonista di Un, è apparso ain unaperle regole da seguire durante la visione.è apparso aa una proiezione di Unperagli spettatori le regole di comportamento in. L'attore,dimostrano alcuniapparsi online, ha scatenato l'entusiasmo dei fan pronti a vedere il lungometraggio diretto da Jared Hess ispirato al popolare gioco. L'apparizione della star Neicondivisi sui social, si vede il momento in cuientra in unaprima dell'inizio della proiezione di Un. L'attore ha ricordato: "Non si lanciano i popcorn! E assolutamente nessun chicken jockey! Oh sì! Sono Steve!". La star ha iniziato quindi a correre .

Nota di tg24.sky.it: Un Film Minecraft è ora il maggior incasso cinematografico del 2025 negli USA - Successo straordinario per Un Film Minecraft. La pellicola, basata sul videogioco ideato dallo svedese Markus Persson, è divenuto il maggior incasso cinematografico dell’anno negli Stati Uniti ...