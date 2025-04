Laprimapagina.it - Una scala per salire lassù … in cielo

Unaper.. in( 17-08-19L.633/41 Proprietà Intellettiva Riservata ) Di Vincenzo Calafiore15 Aprile 2025 Udine“ .. mai così è stata bella un’albacome questa, il sole sembrò liquefarsisul mare così fino al monte sopra tuttele cose.L’acqua appena increspata come la pelledi una donna, raggiunge piano la riva,c’è silenzio e si odono gli echi del cuore . come la pioggia sui vetri, come il vento tra i canneti il pensiero va lontanocome un soffio.Poco più avanti il mare durante la notte halasciato qualcosa che rassomiglia alla vita,quella che inutilmente cerchiamo senza trovare! “ Anthimos. Vincenzo Calafiore “ E’ un tramandare il fruscio dei giorni, raccontare l’orizzonte, diceva Anthimos. Ci sono soltanto due modi di guardare l’orizzonte, seduti con le ginocchia appoggiate al petto e chiudere gli occhi per immaginare che è possibile vivere di poco, e di tante emozioni, o all’impiedi cercando di contenerlo nelle mani.