Laika e la triste storia del primo essere vivente lanciato nello spazio morto dopo la partenza dello Sputink 2

, una cagnetta randagia trovata per le strade di Mosca, fu ila orbitare intorno alla Terra. La sua, davvero straziante, si inserisce nel contesto della corsa allotra Stati Uniti e Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. La missione di, che in realtà si chiamava Kudrjavka, lanciata il 3 novembre 1957 a bordoSputnik 2, rappresentò un punto di svolta nelladell’esplorazione spaziale, nonostante l’esito.poche settimaneil successo delsatellite artificiale, lo Sputnik 1, lo Sputnik 2 fu concepito in tempi estremamente rapidi per dimostrare la superiorità sovietica nella corsa allo. La scelta di utilizzare un animale rispondeva a un obiettivo scientifico: verificare se un organismopotesse sopravvivere al lancio e al volo orbitale.