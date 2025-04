Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Team Hopplà insaziabile. Lorello fa sua la Coppa Fiera Mercatale Valdarno

(Arezzo), 14 aprile 2025 – E’ unletteralmente scatenato. Appena 48 ore dopo il successo di Alfio Andrea Bruno al Castello di Albola, è Riccardo, 19 anni essendo nato nel dicembre del 2005, ad offrire alla formazione guidata da Stefano Roncalli la quinta vittoria in 50 giorni e la sua seconda personale dopo il circuito a Torre di Fucecchio a fine febbraio. Una vittoria non facile in una gara svoltasi in una giornata fredda e sotto la pioggia che ha falcidiato il lotto dei partenti della 63^di, tanto che dei 160 partenti hanno terminato la gara in 49.sul traguardo in salita di via Giuseppe Verdi ha preceduto Guerra, Fraticelli e il compagno di squadra Burani, mentre il colombiano Camargo è giunto a 9”, un terzetto a 39” e gli altri a 54”.