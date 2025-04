GP Bahrain: in F2 vincono Martì e Dunne, la F3 è di Tsolov e Camara.

Leggi su Sportface.it

F2 e F3 sono tornate in azione dopo un mese dalla loro ultima apparizione. Entrambe le categorie, presenti al Gran Premio d’Australia, non erano più scese in pista dopo il debutto stagionale. In Sakhir, è la Formula 3 ad aprire la danze con la gara del sabato. La Sprint Race è stata vinta dal pilota del Red Bull Junior Program Nikola, scudiero della Campos, che ha collezionato così la sua quarta vittoria in categoria. Il pilota bulgaro ha avuto la meglio su Freddie Slater al volante dell’AIX Racing, dopo un’accesa lotta che è rimasta protagonista per gran parte della gara. A chiudere la top tre della sprint race è stato Tuukka Taponen, pilota ART e talento della Ferrari Driver Academy. Il finlandese, al debutto in categoria, ha ottenuto il suo primo piazzamento a podio.12Nikola (bul), Campos Racing, Dallara F3 2025, action 18 DEL PINO Bruno (spa), MP Motorsport, Dallara F3 2025, action during the 2nd round of the 2025 FIA Formula 3 Championship from April 11 to 13, 2025 on theInternational Circuit, in Sakhir,LA FEATURE RACEIl giorno successivo, domenica, va in scena la Feature Race.