Incroci di generi letterari che funzionano davvero

C'erano una volta romanzi con etichette chiare: fantasy resta fantasy noir rimane noir. Ma oggi? Gli scaffali traboccano di storie che mettono in discussione ogni etichetta. L'ibridazione dei generi non è solo una tendenza ma una risposta alla sete di novità. Mischiare fantascienza e romance oppure thriller e narrativa storica non solo si può ma a volte crea risultati sorprendenti. Il segreto sta nell'equilibrio. Quando la trama sa tenere il passo con le contaminazioni il lettore non si perde ma si lascia guidare tra mondi diversi senza accorgersi del passaggio.Chi scrive questi racconti sa bene che mescolare gli ingredienti giusti è più un'arte che una scienza. Non basta aggiungere un elemento steampunk a un dramma familiare serve coerenza interna serve una voce capace di attraversare i registri senza inciampare.

