Inter a San Siro il Bayern Monaco si affida alla storia ma tu puoi riscriverla

storia di San Siro negli scontri con il Bayern Monaco va a sfavore dell’Inter. Mercoledì c’è una motivazione in più per scrivere una nuova pagina.PRIMO ATTO – Il primo capitolo dei quarti di finale di Champions League, andato in scena all’Alliaz Arena di Monaco di Baviera, si è chiuso nel miglior modo possibile per l’Inter. Il finale in casa del Bayern Monaco ha avuto, addirittura, dei risvolti inaspettati. Le fatiche fisiche, un calendario complicatissimo, l’avversario ostico e uno stadio ostile, permettevano di pronosticare, nella migliore delle ipotesi, un pareggio. Invece, mettendo in campo una grande abnegazione, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a tornare a Milano con una vittoria strepitosa.Inter-Bayern Monaco, i precedenti di San Siro non confortano!I PRECEDENTI – I gol di Lautaro Martinez e Davide Frattesi, contro quello del subentrato Thomas Muller, permettono ai nerazzurri di accogliere il Bayern Monaco in casa con il risultato favorevole di 2-1. Inter-news.it - Inter, a San Siro il Bayern Monaco si affida alla storia ma tu puoi riscriverla! Leggi su Inter-news.it Paradossalmente, ladi Sannegli scontri con ilva a sfavore dell’. Mercoledì c’è una motivazione in più per scrivere una nuova pagina.PRIMO ATTO – Il primo capitolo dei quarti di finale di Champions League, andato in scena all’Alliaz Arena didi Baviera, si è chiuso nel miglior modo possibile per l’. Il finale in casa delha avuto, addirittura, dei risvolti inaspettati. Le fatiche fisiche, un calendario complicatissimo, l’avversario ostico e uno stadio ostile, permettevano di pronosticare, nella migliore delle ipotesi, un pareggio. Invece, mettendo in campo una grande abnegazione, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a tornare a Milano con una vittoria strepitosa., i precedenti di Sannon confortano!I PRECEDENTI – I gol di Lautaro Martinez e Davide Frattesi, contro quello del subentrato Thomas Muller, permettono ai nerazzurri di accogliere ilin casa con il risultato favorevole di 2-1.

L'Inter dovrà battere anche la storia: sempre sconfitta a San Siro dal Bayern Monaco. Inter-Bayern Monaco, quando si gioca il ritorno dei quarti di Champions League: data e orario. Inter-Bayern, la guida completa. Inter-Bayern su Prime Video: resa dei conti a San Siro il 16 aprile. Champions League, Inter-Bayern a San Siro: i bus deviati e info parcheggio. Inter-Bayern Monaco: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario. Il ritorno dei quarti di Champions. Ne parlano su altre fonti

Come scrive spaziointer.it: Inter, la sentenza che spaventa i tifosi: “A San Siro vince il Bayern 3-1” - L’ex Inter spaventa i tifosi nerazzurri: in semifinale di Champions League si qualificherà il Bayern. Lothar Matthaus, grande doppio ex della sfida di mercoledì, scommette tutto sul Bayern. Secondo ...

Lo riporta msn.com: Inter-Bayern Monaco: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario. Il ritorno dei quarti di Champions - Dopo la straordinaria vittoria a Monaco di Baviera per 2-1, l'Inter è pronta al secondo atto dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, questa volta nel ...

Secondo tuttosport.com: Pagina 0 | Inter, infortuni Bayern: come sta Neuer e i due recuperi per Kompany - Novanta minuti per conquistare la semifinale di Champions League o forse qualcosa in più: l'Inter a San Siro ha il futuro nei propri piedi contro il Bayern Monaco. I bavaresi lotteranno fino alla fine ...