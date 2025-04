Non è colpa dei social se i ragazzi soffrono Matteo Lancini smonta i luoghi comuni sull’educazione digitale Abbiamo sequestrato i nostri figli prima di Facebook e TikTok

Matteo Lancini ha portato a Che Tempo che Fa una riflessione profonda sul rapporto tra genitori e figli oggi. "Mio nonno aveva un mandato, diciamo, 'verticale': lavora, fa figli. Noi invece li vogliamo, li amiamo di più, ma chiediamo loro un patto diverso: non più distanza, ma comprensione".L'articolo “Non è colpa dei social se i ragazzi soffrono”, Matteo Lancini smonta i luoghi comuni sull’educazione digitale: “Abbiamo sequestrato i nostri figli prima di Facebook e TikTok” . Leggi su Orizzontescuola.it Lo psicologoha portato a Che Tempo che Fa una riflessione profonda sul rapporto tra genitori eoggi. "Mio nonno aveva un mandato, diciamo, 'verticale': lavora, fa. Noi invece li vogliamo, li amiamo di più, ma chiediamo loro un patto diverso: non più distanza, ma comprensione".L'articolo “Non èdeise i”,: “di” .

"Non è colpa dei social se i ragazzi soffrono", Matteo Lancini smonta i luoghi comuni sull'educazione digitale: "Abbiamo sequestrato i nostri figli prima di Facebook e TikTok". Gli adolescenti e le loro fragilità: non è tutta colpa dei social. L’epidemia d’ansia dei giovani c’è, ma na non è tutta colpa dei social. I giovani si sentono isolati dalla società. Colpa dei social? «No, del lavoro e della crisi economica. A Piccolo dico: sui social è colpa nostra. Valditara: "In 50mila non vanno a scuola per colpa dei cellulari". Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Stop a cellulari in classe, Valditara: "In 50mila non vanno a scuola per colpa dei social" - "Abbiamo calcolato – ha spiegato il ministro dell'Istruzione a 'Porta a Porta' – 50mila ragazzi che non vanno più a scuola per stare attaccati a cellulari e social. Si rinchiudono per almeno ...

Lo riporta tecnicadellascuola.it: Schettini: “La scuola è disconnessa dai ragazzi, non riesce più a parlare con loro. I giovani oggi vengono educati dai social” - dai social”. Ed ecco una critica al sistema scolastico odierno: “La scuola è completamente disconnessa dai ragazzi. Forse è una scuola che non riesce più a parlare ai ragazzi. Come scuola ...

Secondo lanazione.it: Adolescence e il grido dei ragazzi che non sappiamo ascoltare: in Toscana il 66% chiede supporto psicologico - Non dobbiamo farli sentire in colpa per il tempo passato ... se parliamo apertamente dei pericoli che i social possono comportare senza demonizzarli, i ragazzi saranno più propensi ad ascoltarci.