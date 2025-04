Jankulovski e Hernanes sono le prime 8220Legend card8221 nella Kings League Italia cos8217è la carta Leggenda

Marekle"Legend card" della. Due ex conoscenze della Serie Astate inserite nelle rose di due squadre della competizione ideata da Gerard Piqué per questa decima giornata del torneo.

Jankulovski e Hernanes sono le prime "Legend card" nella Kings League Italia: cos'è la carta Leggenda.

Kings League Lottomatica.sport, ecco un testacoda da urlo. Altri premi in arrivo per i "Fan of the KINGS".