Incidente a Lentate sul Seveso padre e figlio di 2 anni sono stati investiti

Lentate sul Seveso, precisamente in via Vittorio Veneto, dove nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 aprile, si è verificato un grave Incidente stradale intorno alle 16:20.L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul luogo sono arrivati i Carabinieri di Seregno, un’automedica e due ambulanze dell’AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), giunte con la massima urgenza in codice rosso.Secondo le prime informazioni raccolte da MonzaToday, l’Incidente ha visto il coinvolgimento di un uomo di 32 anni e del figlio di appena 2 anni, investiti mentre stavano attraversando la strada.Per fortuna, dopo le prime cure, le condizioni dei due sono risultate meno critiche del previsto: padre e figlio sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti. Dayitalianews.com - Incidente a Lentate sul Seveso: padre e figlio di 2 anni sono stati investiti Leggi su Dayitalianews.com Attimi di paura asul, precisamente in via Vittorio Veneto, dove nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 aprile, si è verificato un gravestradale intorno alle 16:20.L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul luogoarrivati i Carabinieri di Seregno, un’automedica e due ambulanze dell’AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), giunte con la massima urgenza in codice rosso.Secondo le prime informazioni raccolte da MonzaToday, l’ha visto il coinvolgimento di un uomo di 32e deldi appena 2mentre stavano attraversando la strada.Per fortuna, dopo le prime cure, le condizioni dei duerisultate meno critiche del previsto:trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti.

