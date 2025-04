Classifica Serie A la Juve è in ripresa nelle ultime giornate Ma Allegri aveva fatto meglio un anno fa Le graduatorie a confronto

JuventusNews24Classifica Serie A, Tudor sta migliorando la situazione dei bianconeri. Allegri, però, gongola. Ecco perchéLa Serie A è arrivata alla 32^ giornata. Essendo nel segmento finale della stagione, è possibile valutare le stagioni di tutte le formazioni con classifiche a confronto con l’annata precedente. In tal senso, la Juve sembra essere in ripresa. Nonostante gli attuali 59 punti valevoli la quarta posizione Champions League, la squadra di Massimiliano Allegri aveva fatto meglio di quattro unità nel campionato 2023/2024. Ecco il dato ufficiale.ClassificaInter 71 punti (-12 rispetto alla Serie A 2023/24)*Napoli 65 (+17)Atalanta 61 (+10)Juventus 59 (-4)Bologna 57 (-2)Lazio 56 (+7)Roma 54 (-4)Fiorentina 53 (+6)Milan 51 (-18)Torino 40 (-5)Udinese 40 (+12)Genoa 39 (=)Como 36 (in Serie B)Hellas Verona 32 (+4)Cagliari 30 (-1)Parma 28 (in Serie B)Lecce 26 (-6)*Empoli 24 (-4)Venezia 24 (in Serie B)Monza 15 (-28)Leggi su Juventusnews24. Juventusnews24.com - Classifica Serie A, la Juve è in ripresa nelle ultime giornate. Ma Allegri aveva fatto meglio un anno fa! Le graduatorie a confronto Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24A, Tudor sta migliorando la situazione dei bianconeri., però, gongola. Ecco perchéLaA è arrivata alla 32^ giornata. Essendo nel segmento finale della stagione, è possibile valutare le stagioni di tutte le formazioni con classifiche acon l’annata precedente. In tal senso, lasembra essere in. Nonostante gli attuali 59 punti valevoli la quarta posizione Champions League, la squadra di Massimilianodi quattro unità nel campionato 2023/2024. Ecco il dato ufficiale.Inter 71 punti (-12 rispetto allaA 2023/24)*Napoli 65 (+17)Atalanta 61 (+10)ntus 59 (-4)Bologna 57 (-2)Lazio 56 (+7)Roma 54 (-4)Fiorentina 53 (+6)Milan 51 (-18)Torino 40 (-5)Udinese 40 (+12)Genoa 39 (=)Como 36 (inB)Hellas Verona 32 (+4)Cagliari 30 (-1)Parma 28 (inB)Lecce 26 (-6)*Empoli 24 (-4)Venezia 24 (inB)Monza 15 (-28)Leggi suntusnews24.

Classifica Serie A, Allegri meglio un anno fa con la Juve!. Serie A, Bologna-Napoli: al Dall'Ara è 1 a 1 e l'Inter ringrazia - Aggiornamento del 08 Aprile delle ore 00:42. Juve a due facce: male nel primo tempo, da scudetto nella ripresa. Perché Motta regala 45'?. Juventus-Inter 1-0: video, gol e highlights. Vlahovic trascina la Juve e punisce il Cagliari: Thiago Motta è quarto. Atalanta-Juve, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficiali del recupero di Serie A. Ne parlano su altre fonti

juventusnews24.com riferisce: Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Como Torino - Classifica aggiornata Serie A: l’elenco completo e la posizione della Juve dopo la vittoria del Como contro il Torino Vince il Como contro il Torino grazie alla rete di Douvikas: i lagunari sono sempr ...

Segnala juventusnews24.com: Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Lazio Roma - Classifica aggiornata Serie A: l’elenco completo e la posizione della Juve dopo la vittoria della Lazio contro la Roma Il derby della Capitale tra Lazio e Roma finisce 1-1 con Soulé che risponde a Rom ...

Lo riporta informazione.it: La classifica di Serie A dopo gli anticipi: la Juve ora è terza, l'Inter prova la fuga - La classifica di Serie A dopo gli anticipi: la Juve ora è terza, l'Inter prova la fuga Secondo successo in tre partite per Igor Tudor e la Juventus si accaparra momentaneamente il terzo posto in class ...