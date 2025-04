Manchester City De Bruyne non rinnoverà il contratto con il club Resta invece Gundogan

Manchester, 14 aprile 2025 – Al termine della stagione, il Manchester City saluterà uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni: Kevin De Bruyne, nei citizens dal 2015, al termine della stagione non sarà più un giocatore degli Sky blues. Il centrocampista belga è stato uno degli artefici principali della crescita esponenziale che ha avuto il Manchester City in questi ultimi anni: dal suo arrivo, ha collezionato ben 107 gol e 177 assist in 415 partite, diventando l'ottavo giocatore con più presenze nella storia del club. Tuttavia, il suo percorso con i citizens è arrivato al termine, e nei mesi scorsi ha annunciato che non rinnoverà il proprio contratto con gli Sky blues. Nelle ultime ore, dopo la sfida tra il Manchester City e il Crystal Palace, il centrocampista è tornato a parlare del suo futuro, evidenziando come non abbia ancora deciso quale sarà la sua prossima squadra.

