Calcio Serie D Samb per ora puoi stare tranquilla

Serie C ma c’è attesa per sapere cosa succederà dopo il paventato ricorso del Teramo che contesta un errore dell’arbitro che potrebbe – il condizionale è più che mai d’obbligo – determinare la ripetizione del match: ci sarebbe stato un errore tecnico dell’arbitro Andrea Giordani di Aprilia, che nel recupero del match vinto dalla Samb 2-1 ha ammonito Moretti senza espellerlo dopo che nel primo tempo era sembrato averlo già ammonito una prima volta. .com - Calcio Serie D / Samb, per ora puoi stare tranquilla Leggi su .com Anche un eventuale ricorso del Teramo verrebbe accolto solo in caso di ammissione di errore da parte del direttore di gara, come accadde (fatto raro) in Promozione per Barbara-Fabriano Cerreto.Di certo per gli arbitri non è un gran momento: Marinoni, seriamente coinvolto nel caso scommesse con Tonali e Fagioli, un anno fa arbitrò il derby Vigor Senigallia-Alma Juve FanoSAN BENEDETTO DEL TRONTO, 14 aprile 2025 – A San Benedetto ancora si festeggia, giustamente e meritatamente, una legittima promozione inC ma c’è attesa per sapere cosa succederà dopo il paventato ricorso del Teramo che contesta un errore dell’arbitro che potrebbe – il condizionale è più che mai d’obbligo – determinare la ripetizione del match: ci sarebbe stato un errore tecnico dell’arbitro Andrea Giordani di Aprilia, che nel recupero del match vinto dalla2-1 ha ammonito Moretti senza espellerlo dopo che nel primo tempo era sembrato averlo già ammonito una prima volta.

Samb promossa in C... ma forse no: ricorso del Teramo per un'espulsione fantasma. Calcio Serie D / Samb, per ora puoi stare tranquilla. Calcio Serie D - Teramo ko, Samb promossa ma con il giallo finale. Serie D: la Samb vince a Teramo ed è promossa. Bene Chieti e L’Aquila. Teramo sconfitto dalla Sambenedettese, i marchigiani vincono il campionato. Serie D, per la Samb è il giorno della verità. E c’è il derby Vigor-Atletico. Ne parlano su altre fonti

Scrive gazzetta.it: Samb promossa in C... ma forse no: ricorso del Teramo per un'espulsione fantasma - I rossoblù hanno festeggiato la Serie C per il +10 a tre giornate dalla fine sugli abruzzesi secondi. Che però lamentano nel big match appena giocato la mancata espulsione di Moretti, ammonito due vol ...

ekuonews.it comunica: Calcio D/F, la Samb passa 1-2 al Bonolis ma c’è un giallo che potrebbe rimescolare tutto - TERAMO (da Ufficio Stampa) – Al Teramo rimangono gli applausi, ad una cinica Sambenedettese vanno i tre punti e la promozione in Serie C, ma con “giallo” finale. Di fronte ad una grande ...

Si apprende da fanpage.it: Teramo-Sambenedettese può essere rigiocata per una svista dell’arbitro, ma la Samb è stata promossa - La festa per il ritorno in Serie C della Sambenedettese potrebbe essere rovinata dal ricorso del Teramo. Una svista dell’arbitro rischia di far rigiocare la partita che è valsa la promozione ...