Basket Reggio Emilia e Tortona impegnate in gara 2 dei quarti di finale di Champions League

quarti di finale della Basketball Champions League 2024-2025, le nostre portacolori Reggio Emilia e Tortona scendono nuovamente in campo per gara-2 rispettivamente contro l’Unicaja Malaga e Tenerife ma questa volta di fronte ai propri tifosi. Le situazioni delle due squadre sono però diverse sulla base del risultato maturato in gara-1: andiamo a presentare brevemente quanto ci attende.L’Unahotels Reggio Emilia affronta domani sera – inizio del match alle ore 20:30 – al PalaBigi l’Unicaja Malaga, con un importante gap da recuperare se vuole cercare di pareggiare i conti e portare la contesa a gara-3 in Spagna la settimana prossima. Nel primo confronto non c’è stata praticamente storia, con la Reggiana che ritrovata a rincorrere fin dalla palla a due sprofondando addirittura a -37 (105-68) con solo tre punti segnati nel quarto conclusivo. Oasport.it - Basket, Reggio Emilia e Tortona impegnate in gara-2 dei quarti di finale di Champions League Leggi su Oasport.it Ad una settimana dalla prima sfida deididellaball2024-2025, le nostre portacoloriscendono nuovamente in campo per-2 rispettivamente contro l’Unicaja Malaga e Tenerife ma questa volta di fronte ai propri tifosi. Le situazioni delle due squadre sono però diverse sulla base del risultato maturato in-1: andiamo a presentare brevemente quanto ci attende.L’Unahotelsaffronta domani sera – inizio del match alle ore 20:30 – al PalaBigi l’Unicaja Malaga, con un importante gap da recuperare se vuole cercare di pareggiare i conti e portare la contesa a-3 in Spagna la settimana prossima. Nel primo confronto non c’è stata praticamente storia, con la Reggiana che ritrovata a rincorrere fin dalla palla a due sprofondando addirittura a -37 (105-68) con solo tre punti segnati nel quarto conclusivo.

Tempo di Gara 2 in BCL: per Reggio Emilia e Tortona sono sfide decisive. Basket, Champions League: cadono Reggio e Tortona. Highlights: Bertham Derthona Tortona-Unahotels Reggio Emilia 67-69. IBSA Next Gen Cup, Tortona supera Reggio Emilia e vola in semifinale per il terzo anno consecutivo. Pazza Unahotels: vince al fotofinish contro Tortona 86-82. Basket serie A, gli highlights di Reggio Emilia - Tortona. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta oasport.it: Basket, Reggio Emilia e Tortona impegnate in gara-2 dei quarti di finale di Champions League - Ad una settimana dalla prima sfida dei quarti di finale della Basketball Champions League 2024-2025, le nostre portacolori Reggio Emilia e Tortona ...

Riporta msn.com: Tempo di Gara 2 in BCL: per Reggio Emilia e Tortona sono sfide decisive - MARTEDÌ 15 APRILE La pesante differenza di talento tra Unicaja Malaga e Reggio Emilia si è sentita tutta in Gara 1, con la squadra di Ibon Navarro a festeggiare una vittoria di 37 punti (105-68). Alle ...

msn.com comunica: BCL, Reggio Emilia e Tortona non ribaltano il fattore campo - Malaga e Tenerife confermano i favori del pronostico in Gara1 dei quarti: gli emiliani naufragano (105-68), Tortona va vicinissima al colpaccio (93-89 al supplementare) ...