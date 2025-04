Mondiale per Club ufficiali gli arbitri sorpresa sugli italiani la lista completa

ufficializzato gli arbitri che dirigeranno le gare del nuovo Mondiale per Club, in programma da giugno a luglio 2025 La Fifa ha ufficializzato la lista degli arbitri che dirigeranno le gare del nuovo Mondiale per Club che vedrà coinvolte anche Inter e Juventus. Nessun italiano presente ad eccezzione di Marco Di Bello . Calcionews24.com - Mondiale per Club, ufficiali gli arbitri: sorpresa sugli italiani, la lista completa! Leggi su Calcionews24.com La Fifa hazzato gliche dirigeranno le gare del nuovoper, in programma da giugno a luglio 2025 La Fifa hazzato ladegliche dirigeranno le gare del nuovoperche vedrà coinvolte anche Inter e Juventus. Nessun italiano presente ad eccezzione di Marco Di Bello .

Mondiale per Club, scelti gli arbitri: per l’Italia solo Di Bello al VAR. Mondiale per Club, designati i 117 ufficiali di gara: per l’Italia c’è solo Di Bello. Mondiale per Club, come funziona la bodycam per gli arbitri. Collina: "Immagini mai viste prima". Mondiale per Club, due novità: riguardano portieri e arbitri. La Fifa annuncia novità per il Mondiale per Club: body-cam per gli arbitri e cambia la regola per il rinvio dei portieri. Mondiale per Club 2025, Collina: "Gli arbitri saranno pronti, le bodycam offriranno un punto di vista nuovo". Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Mondiale per Club, due novità: riguardano portieri e arbitri - ROMA - Mentre si avvicina il calcio d’inizio della prima edizione della FIFA Club World Cup a 32 squadre, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025, la FIFA intensifica il lavoro ...

Come scrive sportmediaset.mediaset.it: Mondiale per Club 2025, Collina: "Gli arbitri saranno pronti, le bodycam offriranno un punto di vista nuovo" - Il Mondiale per Club 2025 si avvicina e anche gli arbitri si preparano all'evento, su cui saranno puntati i riflettori di tutto il pianeta. Nei mesi scorsi si sono tenuti numerosi incontri che hanno c ...

Riporta derbyderbyderby.it: Mondiale per Club, rivoluzione in vista: nuove regole per arbitri e portieri - Collina, infatti, ha deciso di introdurre nuove regole sia per gli arbitri che per i portieri. Mondiale per Club, gli arbitri indosseranno la Bodycam Scelta senza precedenti quella di Collina di ...