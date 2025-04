Stop alle assunzioni di stagionali al parco nazionale di Yosemite scienziati costretti a pulire i bagni

scienziati costretti a occuparsi della pulizia dei bagni dei campeggi. Succede nel parco nazionale di Yosemite a causa dei ritardi che l'amministrazione Trump, in trance agonistica da spending review, ha accumulato nelle assunzioni del personale stagionale che solitamente si occupa di quel tipo di servizi. A confermarlo sono stati alcuni dipendenti, che hanno condiviso con i media locali un'email interna in cui sono descritti nel dettaglio i nuovi compiti di custodia affidati al personale scientifico. Un dipendente ha riferito al sito di news dell'area di San Francisco SfGate che ogni membro del personale in servizio nella divisione di Gestione Risorse e Scienza ha dovuto svolgere almeno un turno di pulizia dei bagni.

