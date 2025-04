Movieplayer.it - Daredevil: Ben Affleck svela chi pensa vincerebbe uno scontro con il Punisher di Jon Bernthal

Leggi su Movieplayer.it

Benha recitato accanto a Jonnel film The Accountant 2 e l'attore ha ora spiegato la sua opinione su chise ci fosse unotra il suo. Benha interpretato il personaggio disul grande schermo e l'attore, in una nuova intervista, hato chiin una lotta tra la sua versione di Matt Murdock e ilinterpretato da Jon. I due attori hanno infatti recitato insieme in occasione di The Accountant, ma non hanno avuto modo di incontrarsi nel MCU. ChiunoRispondendo alle domande di Jake's Takes, Benha ricordato la sua esperienza nei panni di Matt Murdock nel film, arrivato nelle sale nel 2003 e in grado di incassare oltre 179 milioni di dollari .