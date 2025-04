Dilei.it - Clizia Incorvaia rinviata a giudizio dopo la denuncia dell’ex marito Sarcina

Più teso che mai il rapporto trae Francesco. L’attuale moglie di Paolo Ciavarro e il cantante de Le Vibrazioni non si sono lasciati nel migliore dei modi e oggi continuano ad avere degli scontri a causa della figlia in comune, Nina, che sta per compiere dieci anni. L’artista hato l’ex compagna riguardo ad alcune foto pubblicate sui social e ora l’influencer è stata.La battaglia legale trae l’exFrancescoè stataper aver postato foto della figlia minore senza il consensononché il padre di Nina, Francesco. A riportare la decisione è La Repubblica che ricostruisce la vicenda, che già tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane.La citazione diretta aper la nuora della compianta Eleonora Giorgi è arrivata un annolacon cui il leader de Le Vibrazioni accusava l’ex moglie di aver pubblicato – e di continuare a farlo – immagini della loro figlia minorenne senza il suo consenso per pubblicizzare alcuni prodotti.